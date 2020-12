Il dolore di Roby Facchinetti | “Sono sempre stato tuo” | il ricordo straziante

robyeyli : RT @Dida_ti: @robyeyli Desideri mai sopiti che si spingono oltre il dolore e le mancanze più semplici...?? Bellissima e intensa...ogni parol… - Dida_ti : @robyeyli Desideri mai sopiti che si spingono oltre il dolore e le mancanze più semplici...?? Bellissima e intensa..… - StoccoDany : @robertomeneghe2 Il dolore non passerà mai Roby.. Un abbraccio ?? - Roby_Laratro : RT @Anpinazionale: Abbiamo appreso con dolore della scomparsa di Nedo Fiano, sopravvissuto ad Auschwitz e testimone instancabile di quell'o… -

Ultime Notizie dalla rete : dolore Roby

Music Fanpage

Roby Facchinetti ha ammesso di volere un bene profondo a Mara Venier e di non aver mai dimenticato la sua vicinanza in momenti della sua vita. Foto da Instagram: @robyfacchinetti Questa sera si esibis ...Tutto pronto per il tradizionale Concerto di Natale 2020 trasmesso come sempre in prima serata su Canale 5: ospiti e anticipazioni del 24 dicembre ...