Il cuore grande dell'Esercito batte a Foggia: gli Artiglieri raccolgono 320 kg di generi di prima necessità, il dono per la mensa dei poveri (Di giovedì 24 dicembre 2020) Gli Artiglieri Foggiani in supporto alla collettività locale. Nei giorni scorsi, infatti, gli uomini e le donne del 21° Reggimento Artiglieria, unità dell'Esercito inquadrata nella Brigata ... Leggi su foggiatoday (Di giovedì 24 dicembre 2020) Glini in supporto alla collettività locale. Nei giorni scorsi, infatti, gli uomini e le donne del 21° Reggimentoa, unitàinquadrata nella Brigata ...

DalotDiogo : Cuore rossonero 3?? Il più bel regalo di Natale per i nostri tifosi. Grande Milan! ??? #MilanLazio #ForzaMilan - matteosalvinimi : Grazie per questo splendido gesto di generosità e solidarietà. Onore alle donne e agli uomini della Polizia di Stat… - GrandeFratello : La storia di una grande amicizia... Quella tra Cristiano e Arisa. Un momento di affetto profondo, che va dritto al… - Concy90257370 : in risposta a @canyaman1989 Grazie di cuore can ?? ti auguro tanta felicità.. tanto amore.. tanta salute.. e un nuo… - zanzibardy : RT @bimbantipatica: Vi auguro una Vigilia di piccole cose vissute con grande consapevolezza. Voci da ascoltare e musica da regalare, d'esse… -

Ultime Notizie dalla rete : cuore grande Il cuore grande dei viareggini a Natale NoiTV - La vostra televisione Politiche Sociali, parte la distribuzione delle scatole scaldacuore

“Un grazie di Cuore a tutti coloro che hanno donato con grande generosità a chi è meno fortunato. Siete stati in tantissimi a regalare un sorriso, un pensiero affettuoso, un caldo abbraccio e lo si è ...

Nonna perde l'autobus, i poliziotti le pagano il taxi per tornare a casa

Forse nella Questura di Napoli c'è uno sceneggiatore o forse, più semplicemente, gli agenti di Polizia della capoluogo campano hanno un cuore grande "così".

“Un grazie di Cuore a tutti coloro che hanno donato con grande generosità a chi è meno fortunato. Siete stati in tantissimi a regalare un sorriso, un pensiero affettuoso, un caldo abbraccio e lo si è ...Forse nella Questura di Napoli c'è uno sceneggiatore o forse, più semplicemente, gli agenti di Polizia della capoluogo campano hanno un cuore grande "così".