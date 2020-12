Il Covid è letale anche per i giovani: quanti sono in Italia i morti sotto i 50 anni (Di giovedì 24 dicembre 2020) Covid: quanti sono i giovani che sono morti a causa del virus in Italia? sono 737 i pazienti di età inferiore ai 50 anni che hanno perso la battaglia contro il Covid. I dati provengono all’Istituto Sanità e Ministero della Salute aggiornati al 16 dicembre. La percentuale di malati giovani rispetto agli altri contagiati è dell’1,2% su 63.573 totali conteggiati fino a quel momento. Di questi, 190 avevano meno di 40 anni e, tranne una ventina di casi, presentavano patologie pregresse. >> Pranzo di Natale, le regole anti Covid: l’errore comune che potrebbe costar caro Covid: quanti giovani sono ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 24 dicembre 2020)chea causa del virus in737 i pazienti di età inferiore ai 50che hanno perso la battaglia contro il. I dati provengono all’Istituto Sanità e Ministero della Salute aggiornati al 16 dicembre. La percentuale di malatirispetto agli altri contagiati è dell’1,2% su 63.573 totali conteggiati fino a quel momento. Di questi, 190 avevano meno di 40e, tranne una ventina di casi, presentavano patologie pregresse. >> Pranzo di Natale, le regole anti: l’errore comune che potrebbe costar caro...

Covid: quanti sono i giovani che sono morti a causa del virus in Italia? Sono 737 i pazienti di età inferiore ai 50 anni che hanno perso la battaglia contro il Covid.

Vaccino anti-Covid: quali saranno le misure da adottare una volta vaccinati?

Cosa si potrà fare o non fare dopo il Vaccino anti-Covid? Si tornerà alla vita di sempre e, se sì, quando? Facciamo chiarezza (e qualche previsione).

