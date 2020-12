Il consiglio comunale di Verona ha revocato la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano Lo scrittore | “Zittiscono chi non pensa come loro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 dicembre 2020)non è più cittadino onorario di. Lo ha deciso ilvotando con 20 sì (7 i no e un astenuto) la delibera che disponeva la revoca, proposta un anno fa dal leghista Alberto Zelger. Per l’opposizione si tratta di una “rappresaglia” verso lo, mentre Flavio Tosi non ha partecipato sottolineando il “basso livello di dibattito”. Tra le motivazioni per la revoca avanzate da Zelger c’è anche il fatto che“si permise di elogiare il comportamento della capitana Carola Rackete”, alla guida della Sea-Watch 3 impegnata nel salvataggio dei migranti nel Mediterraneo. “Non è stata condannata – ha specificato Zelger mercoledì sera,riporta il Corriere della Sera – ma sappiamo che la giustizia spesso non ...