Il caso del presepe campano, l'assessora lombarda Magoni spiega: "Nessun rifiuto, sono io che ho suggerito Bergamo" (Di giovedì 24 dicembre 2020) L'assessora lombarda spiega perché il presepe tradizionale che la Campania voleva donare alla Lombardia sia finito a Bergamo: "Tempi stretti per il bando, per questo ho pensato di indicare come sede la città simbolo della pandemia" Leggi su repubblica (Di giovedì 24 dicembre 2020) L'perché iltradizionale che la Campania voleva donare alla Lombardia sia finito a: "Tempi stretti per il bando, per questo ho pensato di indicare come sede la città simbolo della pandemia"

MatteoRichetti : Con questo possiamo smetterla di dire “si ma dentro ad una misura miracolosa ci può essere qualche abuso”. E’ l’enn… - Radio1Rai : 'Patrick è egiziano, ma quando si parla di libertà negata, si sta parlando di un diritto tolto a tutti'. Alle 16.3… - BaheyHassan : #GiulioRegeni non è solo un individuo, ma il suo caso rivela il meccanismo infernale del regime egiziano che non so… - BeshirWaleed : RT @saveriolakadima: 1481 giorni senza Giulio. Caso #Regeni, depositata interrogazione per sollecitare il ritiro del nostro ambasciatore. U… - RdiMilano : RT @grigiocemento: Rendere un buon servizio se dovete uscire. Non portate l’#autocertificazione com voi. In caso di controllo ve la compila… -

Ultime Notizie dalla rete : caso del Il caso del presepe campano, l'assessora lombarda Magoni spiega: "Nessun rifiuto, sono io che ho suggerito... La Repubblica Coronavirus: sono 563 i nuovi casi in Toscana e 35 i decessi

Ecco il bollettino della Regione di giovedì 24. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 1.049 (20 in meno rispetto a ieri, meno 1,9%) ...

Inter, un double face per lo scudetto: parte in letargo e colpisce nei secondi tempi

Nelle 7 vittorie consecutive la squadra di Conte ha segnato appena 3 gol nei primi tempi e 16 nei secondi. Merito del ritorno all'antico dal punto di ...

Ecco il bollettino della Regione di giovedì 24. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 1.049 (20 in meno rispetto a ieri, meno 1,9%) ...Nelle 7 vittorie consecutive la squadra di Conte ha segnato appena 3 gol nei primi tempi e 16 nei secondi. Merito del ritorno all'antico dal punto di ...