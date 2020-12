Il baule di Natale

Leggi su tpi

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Ciao a tutti, siamo giunti alla fine di questa lunga cavalcata verso il. Il fatidico giorno è arrivato e per essere pronti al meglio, quest’ultima rubrica sarà uno speciale dedicato sulla tavola natalizia. Ospite dello speciale Susanna Mariani, presidente della delegazione di Lecce dell’Accademia della Cucina Italiana, ma soprattutto sopraffine e meticolosa padrona di casa. Nella sua dimora, Palazzo Ducale ad Alessano (www.castelloalborgo.com), ospita con eleganza e raffinatezza ospiti provenienti da tutto il mondo. A lei la penna per questo speciale e unico. “Come apparecchiare il giorno di? Non ci sono regole prestabilite, la cura nei dettagli e l’amore sono sempre vincenti. Tutti i colori sono permessi? Certamente sì, la mia proposta è il classico rosso e oro ma anche il blu con l’argento andrà benissimo. La ...