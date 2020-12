Ibrahimovic spaventa il Milan | “Il futuro? Mi sento a casa | ma si vedrà”

Leggi su serieanews

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Fermo ormai da un mese,, anche se il suosta proseguendo spedito in campionato e in Europa. Lo svedese, però, mette dei dubbi sulla sua permanenza in rossonero Tutti, in, aspettano in trepidante attesa il rientro di Zlatan. L’attaccante manca dalla vittoriosa trasferta di Napoli dello scorso 22 novembre, nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.