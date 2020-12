Ibrahimovic | “Possiamo sognare | mi sento ancora come 20 anni fa A Milanello è come a casa”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Intervistato da 7, settimanale del Corriere della Sera, Zlatanha parlato della sua stagione straordinaria con il Milan, che ha regalato momenti esaltanti e tanta voglia di giocare. Queste le sue parole: “Sono sempre quel ragazzo nato lassù che ha portato la sua borsa in giro per il mondo e ha fatto una grande avventura. Nel campo da calcio siamo tutti uguali, in ogni angolo del mondo. Nessuno ti chiede che opinioni hai, quanti soldi hai in tasca. Sai giocare? Vai avanti, non è che ti possono raccomandare”. Lei è contentouna volta?“Devi, devi, devi esserlo. Siamo felici e dobbiamo rendere felici le persone”. Gli stadi vuoti?“Soffriamo molto, noi dobbiamo portare un messaggio positivo e di fiducia”. Dove arriverà il Milan?“Intanto dobbiamo ripartire bene nel 2021. Poi andare avanti una gara alla ...