I pm che sono responsabili della crisi della giustizia italiana | fuori i nomi | l' affondo di Fabrizio Cicchitto

Non è stata una buona settimana per i pubblici ministeri che attivano l'azione penale con evidenti intenzionalità politiche. Il caso più clamoroso è senza dubbio quello di Calogero Mannino. Mannino è un caso di scuola, egli è stato una sorta di ostaggio, di sequestro di persona di lunghissima durata, circa 30 anni. Siccome egli ha avuto il gravissimo torto di essere assolto in ogni processo, poiché le sue assoluzioni contraddicevano il teorema sulla trattativa Stato-mafia costruito da un nucleo militante combattente di pm della procura di Palermo, costoro hanno sempre fatto ricorso in ogni processo percorrendo tutti i gradi di giudizio, dall'Assise fino alla Cassazione. Così gli anni sono diventati circa 30, il numero dei processi si è moltiplicato e Mannino è rimasto sulla graticola perché ogni sua assoluzione è stata vissuta come una ...

Ultime Notizie dalla rete : che sono L'isola che non c'è l'abbiamo creata con la plastica La Repubblica The dreamers: Racconti (e film) di Natale

Le prime feste senza sala cinematografica ma il Natale arriva lo stesso e i film, anche se su piccolo schermo, ci possono fare compagnia e portarci lontano.

Captato un misterioso segnale radio da una stella: gli alieni vogliono dirci qualcosa?

Quasi sicuramente non è un "telegramma" degli extraterrestri. Ma le onde che sembrano provenire da Proxima Centauri aiuteranno gli astronomi a perfezionare le tecniche di ricerca.

