I dubbi di Burioni sul vaccino cinese: «Pochi dati e senza dettagli: così si genera solo sospetto» (Di giovedì 24 dicembre 2020) «In Brasile sperimentano il vaccino cinese, e dichiarano “efficacia sopra il 50%” ma senza dettagli perché così imposto dal produttore cinese». Le parole sono quelle di Roberto Burioni che, in un post scritto su Facebook, rivela di essere molto scettico nei confronti della sperimentazione del farmaco contro il Coronavirus nel Paese del Sud America. «Non è questo il modo in cui si comunicano i risultati scientifici perché un simile comportamento genera un giustificato sospetto di mancata trasparenza». Il messaggio riprende una notizia diffusa dall’agenzia britannica Reuters sull’utilizzo da parte del Brasile del vaccino Covid-19 sviluppato dalla Sinovac Biotech – società della Cina – rispetto al quale, però, ha negato i ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 dicembre 2020) «In Brasile sperimentano il, e dichiarano “efficacia sopra il 50%” maperchéimposto dal produttore». Le parole sono quelle di Robertoche, in un post scritto su Facebook, rivela di essere molto scettico nei confronti della sperimentazione del farmaco contro il Coronavirus nel Paese del Sud America. «Non è questo il modo in cui si comunicano i risultati scientifici perché un simile comportamentoun giustificatodi mancata trasparenza». Il messaggio riprende una notizia diffusa dall’agenzia britannica Reuters sull’utilizzo da parte del Brasile delCovid-19 sviluppato dalla Sinovac Biotech – società della Cina – rispetto al quale, però, ha negato i ...

