Highlights Boston Celtics-Milwaukee Bucks 122-121 | NBA 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Glie le azioni salienti di, match della notte NBA. La gara è assolutamente equilibrata per tutta la sua durata: è necessaria una tripla di Jayson Tatum per deciderla. Isono portati in trionfo proprio dalla loro punta di diamante, autore di 30 punti e 7 rimbalzi, e da Jaylen Brown, che mette a segno 33 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Dall’altra parte, Giannis Antetokounmpo è già nella sua forma da MVP stagionale, segnando al tabellino ben 35 punti e 13 assist. I RISULTATI DELLA NOTTE SportFace.