Heidi: tutto quello che c'è da sapere sul film

Heidi: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 24 dicembre 2020 (Vigilia di Natale), su Rai 1 alle ore 21,30 va in onda Heidi, film del 2015 diretto da Alain Gsponer. Il soggetto è basato sull'omonimo romanzo di Johanna Spyri che racconta la storia della bimba che si trasferisce sulle Alpi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Heidi è una bambina che vive assieme alla zia Dete, prima d'essere portata presso suo nonno, il "Vecchio dell'Alpe", che in paese non ha una bella reputazione, in una casa fra i monti della Svizzera. Qui passa il suo tempo con l'amico Peter e pascola le capre del nonno. La sua vita viene stravolta quando la zia decide di portarla a Francoforte, nella casa del signor Sesemann. Qui fa la conoscenza di Clara, la figlia di Sesemann, costretta su ...

