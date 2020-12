Heidi | trailer | trama e cast del film sulla bambina che vive sui monti

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Una vigilia di Natale ad alta quota.del 2015 diretto dal regista Alain Gsponer e basato sull’omonimo romanzo di Johanna Spyri,va in onda giovedì 24 dicembre alle 21.30 su Rai 1. Hedi,è unaallegra, vivace cheassieme al nonno tra idella Svizzera. Passa il suo tempo con l’amico Peter pascolando le capre del nonno. La sua vita viene stravolta quando sua zia, Dete, decide di portarla a Francoforte, nella casa dei Sesemann. Qui conosce Clara, figlia dei Sesemann, costretta su una sedia a rotelle, e la sua rigida governante, la signorina Rottenmeier.viene istruita dal precettore di Clara, lega molto con lei ma, ben presto, la nostalgia del nonno e delle ...

Heidi la trama del film stasera su Rai 1 giovedì 24 dicembre, il cast del film dove lo trovo in streaming per rivederlo, di che parla ...