Heidi: la trama del film in onda stasera su Rai 1 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Heidi trama – stasera, 24 dicembre 2020, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Heidi, film del 2015 che racconta la storia della bimba che si trasferisce dal nonno sui monti. Heidi è una bambina che vive assieme alla zia Dete, prima d'essere portata da suo nonno, il "Vecchio dell'Alpe", che in paese non ha una bella reputazione, in una casa fra i monti della Svizzera. Qui passa il suo tempo con l'amico Peter e pascola le capre del nonno. La sua vita viene stravolta quando la zia decide di portarla a Francoforte, nella casa del signor Sesemann. Qui fa la conoscenza di Clara, la figlia di Sesemann, costretta su una sedia a rotelle, e della sua rigida governante, la signorina Rottenmeier. Heidi va molto d'accordo con Clara, ma ha ben presto nostalgia della ...

