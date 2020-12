Heather Parisi parla del vaccino: “Perchè non lo faremo” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Heather Parisi si racconta in un’intervista a distanza dove esprime il suo pensiero sulla campagna del vaccino anti Covid L’attrice e ballerina statunitense, Heather Parisi spiega il motivo per il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 24 dicembre 2020)si racconta in un’intervista a distanza dove esprime il suo pensiero sulla campagna delanti Covid L’attrice e ballerina statunitense,spiega il motivo per il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

Adnkronos : #Covid, #HeatherParisi: 'Non mi vaccino' - gigitudine : Tra la ballerina antivaccinista @heather_parisi e la ballerina sovranista @LCuccarini possiamo finalmente dire, som… - VirgilioZanni : @Stefanialove_of @heather_parisi Dopo 40 anni ancora non sa scrivere una frase in italiano decente! - LageClaus : RT @RadioSavana: Heather Parisi: 'Io e la mia famiglia non faremo vaccino Covid perchè è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperime… - nieddupierpaolo : RT @TerreImpervie: Covid, Heather Parisi: 'Non mi vaccino' (Adnkronos) Ai Facciamorete ora esplode la zucca (vuota) -