Heather Parisi: “Io e la mia famiglia non faremo il vaccino anti-Covid” (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Io e la mia famiglia non faremo il vaccino anti-Covid perché è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo”. Così Heather Parisi ha annunciato in un messaggio su Instagram la decisione presa assieme al marito, in posa accanto a lei nella foto. “Sono perfettamente consapevole che per questa scelta in Italia (non a Hong Kong) sarò derisa, attaccata, emarginata e che molti, in assoluta malafede, mi definiranno ‘novax’ – ha aggiunto la showgirl -. Purtroppo, nella società di oggi, la libertà e la tolleranza hanno ceduto il posto alla prevaricazione e alla violenza. Ma se questo è il prezzo da pagare per difendere l’ennesima violazione di un diritto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Io e la mianonilperché è fuor di dubbio che si tratta di unsperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo”. Cosìha annunciato in un messaggio su Instagram la decisione presa assieme al marito, in posa accanto a lei nella foto. “Sono perfettamente consapevole che per questa scelta in Italia (non a Hong Kong) sarò derisa, attaccata, emarginata e che molti, in assoluta malafede, mi definiranno ‘novax’ – ha aggiunto la showgirl -. Purtroppo, nella società di oggi, la libertà e la tolleranza hanno ceduto il posto alla prevaricazione e alla violenza. Ma se questo è il prezzo da pagare per difendere l’ennesima violazione di un diritto ...

