Guariniello: «Chi rifiuta di vaccinarsi contro il Covid può essere licenziato» (Di giovedì 24 dicembre 2020) «Tutelare la salute significa vaccinare il maggior numero possibile di persone. Non è una indicazione morale, è ciò che prevede la legge». Così il magistrato Raffaele Guariniello che, in un’intervista al Fatto Quotidiano, parla del possibile nesso causale tra rifiuto della vaccinazione anti-Covid e licenziamento da parte del datore di lavoro. Alla base, dice, c’è il «principio per cui nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, previsto dalla Costituzione». Questa legge, secondo Guariniello, è il Testo unico della Sicurezza sul Lavoro. Una legge che «impone al datore di lavoro di mettere a disposizione vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico, da somministrare a cura del medico competente». «La stessa norma impone al datore di ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 dicembre 2020) «Tutelare la salute significa vaccinare il maggior numero possibile di persone. Non è una indicazione morale, è ciò che prevede la legge». Così il magistrato Raffaeleche, in un’intervista al Fatto Quotidiano, parla del possibile nesso causale tra rifiuto della vaccinazione anti-e licenziamento da parte del datore di lavoro. Alla base, dice, c’è il «principio per cui nessuno puòobbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, previsto dalla Costituzione». Questa legge, secondo, è il Testo unico della Sicurezza sul Lavoro. Una legge che «impone al datore di lavoro di mettere a disposizione vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico, da somministrare a cura del medico competente». «La stessa norma impone al datore di ...

fattoquotidiano : 'CHI NON SI VACCINA PUÒ ESSERE LICENZIATO' Il magistrato Raffaele #Guariniello lo dice senza mezzi termini: 'Lo pre… - Adnkronos : #Covid, #Guariniello: 'Chi non si vaccina può essere licenziato' - HuffPostItalia : 'Chi non si vaccina rischia licenziamento' - trincherov : RT @ImolaOggi: Covid, giudice Guariniello: 'Chi non si vaccina può essere licenziato' (il capo del CSM è sempre Mattarella) - lucabattanta : @EleLe08 -