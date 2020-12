Guariniello: “Chi rifiuta di vaccinarsi contro il Covid può essere licenziato” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Chi rifiuta di farsi il vaccino contro il coronavirus potrebbe rischiare il posto di lavoro. A dichiararlo in una intervista a Il Fatto Quotidiano è il magistrato Raffaele Guariniello che spiega che “tutelare la salute significa vaccinare il maggior numero possibile di persone. Non è una indicazione ‘morale’, è ciò che prevede la legge”. «Tutelare la salute significa vaccinare il maggior numero possibile di persone. Non è una indicazione morale, è ciò che prevede la legge». Così il magistrato Raffaele Guariniello che, in un’intervista al Fatto Quotidiano, parla del possibile nesso causale tra rifiuto della vaccinazione anti-Covid e licenziamento da parte del datore di lavoro. Alla base, dice, c’è il «principio per cui nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Chidi farsi il vaccinoil coronavirus potrebbe rischiare il posto di lavoro. A dichiararlo in una intervista a Il Fatto Quotidiano è il magistrato Raffaeleche spiega che “tutelare la salute significa vaccinare il maggior numero possibile di persone. Non è una indicazione ‘morale’, è ciò che prevede la legge”. «Tutelare la salute significa vaccinare il maggior numero possibile di persone. Non è una indicazione morale, è ciò che prevede la legge». Così il magistrato Raffaeleche, in un’intervista al Fatto Quotidiano, parla del possibile nesso causale tra rifiuto della vaccinazione anti-e licenziamento da parte del datore di lavoro. Alla base, dice, c’è il «principio per cui nessuno puòobbligato a un trattamento sanitario se non ...

fattoquotidiano : 'CHI NON SI VACCINA PUÒ ESSERE LICENZIATO' Il magistrato Raffaele #Guariniello lo dice senza mezzi termini: 'Lo pre… - Adnkronos : #Covid, #Guariniello: 'Chi non si vaccina può essere licenziato' - HuffPostItalia : 'Chi non si vaccina rischia licenziamento' - arquer12 : RT @ImolaOggi: Covid, giudice Guariniello: 'Chi non si vaccina può essere licenziato' (il capo del CSM è sempre Mattarella) - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL FATTO Lavoratori:Guariniello: “Lo dice la legge sulla sicurezza” Chi non si vaccina rischia… -