Gravina: «Tante sere ho pensato che non si sarebbe più giocato. Il calcio non è solo soldi» (Di giovedì 24 dicembre 2020) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando un anno particolare per il nostro calcio Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando questo tremendo anno. 2020 – «C’è stato qualche momento di sconforto, qualche momento di solitudine in alcuni frangenti dove capita di riflettere, pensare e proiettare le conseguenze negative che sarebbero derivate dall’annullamento del campionato, soprattutto quello di Serie A. Se ho pensato che non si sarebbe più giocato? Tante volte, diverse. Questo altalenarsi di idee positive e negative, di speranza, con momenti di depressione quando sapevamo che dovevamo unire l’esigenza della tutela della salute all’idea di giocare a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando un anno particolare per il nostroGabriele, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando questo tremendo anno. 2020 – «C’è stato qualche momento di sconforto, qualche momento di solitudine in alcuni frangenti dove capita di riflettere, pensare e proiettare le conseguenze negative chero derivate dall’annullamento del campionato, soprattutto quello di Serie A. Se hoche non sipiùvolte, diverse. Questo altalenarsi di idee positive e negative, di speranza, con momenti di depressione quando sapevamo che dovevamo unire l’esigenza della tutela della salute all’idea di giocare a ...

