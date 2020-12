Gravina | “Quante volte ho pensato che non si sarebbe giocato Ripartiamo con serenità”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Intervistato da Sky Sport, il presidente della FIGC, Gabriele, ha parlato di questo 2020 difficile e di come il calcio sia ripartito con tante difficoltà che anche nel 2021, almeno all’inizio, si potrebbero riproporre a causa del Covid. Queste le parole di: “E’ stato un 2020 complicato. C’è stato qualche momento di sconforto, qualche momento di solitudine in alcuni frangenti dove capita di riflettere, pensare e proiettare le conseguenze negative chero derivate dall’annullamento del campionato, soprattutto quello di Serie A”.sere è andato a dormire pensando che non si?“Tante, diverse. Questo altalenarsi di idee positive e negative, di speranza, con momenti di depressione quando sapevamo che dovevamo unire l’esigenza della tutela della ...