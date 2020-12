Gravina: “Non ho salvato il calcio, ho svolto solo il mio ruolo” (Di giovedì 24 dicembre 2020) A ridosso delle elezioni della FIGC e la fine del 2020, Gabriele Gravina ha fatto un bilancio di questi mesi in un’intervista a Sky Sport. C’è stato qualche momento di sconforto, c’è stato un altalenarsi di idee positive e negative, di speranza, di depressione quando pensavamo alla tutela della salute e all’idea di giocare a calcio. Era una contraddizione che generava incrinature, che abbiamo saputo ricucire e comunicare nel modo giusto ai tifosi. Non ho salvato il calcio italiano, ho solo svolto il mio ruolo con coscienza e responsabilità, non si trattava soltanto di giocare a calcio. Abbiamo agito con determinazione, ci sono state correnti di pensiero che miravano a bloccare la bellezza del nostro mondo senza capirne la complessità. Ho condiviso la ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 dicembre 2020) A ridosso delle elezioni della FIGC e la fine del 2020, Gabrieleha fatto un bilancio di questi mesi in un’intervista a Sky Sport. C’è stato qualche momento di sconforto, c’è stato un altalenarsi di idee positive e negative, di speranza, di depressione quando pensavamo alla tutela della salute e all’idea di giocare a. Era una contraddizione che generava incrinature, che abbiamo saputo ricucire e comunicare nel modo giusto ai tifosi. Non hoilitaliano, hoil miocon coscienza e responsabilità, non si trattava soltanto di giocare a. Abbiamo agito con determinazione, ci sono state correnti di pensiero che miravano a bloccare la bellezza del nostro mondo senza capirne la complessità. Ho condiviso la ...

