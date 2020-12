Gravina: “Ho pensato che il calcio non sarebbe ripartito. Questo sport va oltre l’aspetto economico” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha commentato a Sky l'ultimo anno sotto l'aspetto calcistico: "Abbiamo vissuto dei momenti di sconforto. Tante volte ho pensato che la Serie A non avrebbe più giocato, alla fine abbiamo unito l'esigenza della tutela della salute alla voglia di tornare in campo e ci siamo riusciti. Non mi considero il salvatore della patria, in tanti abbiamo agito con determinazione per il bene del calcio, ma dobbiamo capire che Questo sport va oltre l' aspetto economico".caption id="attachment 1064277" align="alignnone" width="3000" Gravina (getty images)/caption ITA sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 dicembre 2020) Gabriele, presidente della Figc, ha commentato a Sky l'ultimo anno sotto l'aspetto calcistico: "Abbiamo vissuto dei momenti di sconforto. Tante volte hoche la Serie A non avrebbe più giocato, alla fine abbiamo unito l'esigenza della tutela della salute alla voglia di tornare in campo e ci siamo riusciti. Non mi considero il salvatore della patria, in tanti abbiamo agito con determinazione per il bene del, ma dobbiamo capire cheval' aspetto".caption id="attachment 1064277" align="alignnone" width="3000"(getty images)/caption ITAPress.

