Grave lutto nel giornalismo: è morta a 42 anni Beatrice Torrini

Si è spenta a 42 anni la giornalista Beatrice Torrini, corrispondente per il Valdarno de La Nazione, ma anche famosa enologa ed esperta di comunicazione. Se n'è andata a soli 42 anni, lasciando tutti increduli e sconvolti, la giornalista Beatrice Torrini. E' morta nella notte vittima di un malore improvviso. Da qualche anno corrispondente dal Valdarno.

A Casalbordino e Pollutri l’ultimo saluto a Carlo e Paolo. Tre gli indagati per l’incidente

Nel pomeriggio di oggi le comunità di Casalbordino e Pollutri hanno dato l'ultimo saluto a Carlo Spinelli di 54 anni e Paolo Pepe di 45 anni, due delle tre vittime della delagrazione avvenuta alla Esp