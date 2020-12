Governo | dalla manovra al Mes | la lunga lista degli ultimatum di Renzi 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 dicembre 2020) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Ancora una volta, ilballa. Ma poi riesce a ripartire. Ma in tutto il periodo dell'emergenza Covid,non perde l'occasione di smarcarsilinea dell'esecutivo: per primo chiede la riapertura di fabbriche e scuole (era Pasqua), poi di librerie e Chiese. E si arrabbia quando nel ciclone finiscono i runner: "Sostenere che si debba usare la mascherina mentre si corre è semplicemente assurdo", twitta. A maggio la pietra della discordia è ancora il ministro Bonafede. Contro di lui il centrodestra presenta una mozione di sfiducia e per giorni Iv lascia intendere che potrebbe appoggiarla. E' solo al culmine di un crescendo di polemiche e tensioni cheprende la parola in Senato per annunciare che Iv salverà il Guardasigilli (e il). Con l'estate, l'ex ...