Governo con Renzi? No di Meloni a Salvini | “Mai con la sinistra e Italia Viva | Matteo lo sa”

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ribadisce il suo "no" a un Governo sorretto dai "transfughi" di altri partiti, dopo che il segretario della Lega Matteo Salvini nei giorni scorsi aveva rilanciato l'ipotesi di un Governo di centrodestra aiutato dall'esterno. "Sarei sempre disponibile a dar vita a un Governo di centrodestra", dice Meloni in un'intervista pubblicata oggi su Repubblica, "trovo tuttavia difficile che possa nascere in questa legislatura. E non sono certa che l'orizzonte della nostra coalizione debba essere un esecutivo sorretto da due o tre transfughi che lo farebbero ballare a ogni passaggio parlamentare". "Le crisi in favore di telecamera non sono credibili. Tifo perché questi signori vadano a casa prima possibile", sostiene

