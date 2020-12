Governo: balneare, tecnico, di larga coalizione, le formule per uscire dalla crisi senza elezioni (4) (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Adnkronos) – Governo ISTITUZIONALE – Presieduto da una alta personalità istituzionale (ad esempio ex Capi dello Stato, presidenti o ex di una delle due Camere o della Corte costituzionale), chiamato a gestire una fase di transizione, con l’obiettivo di realizzare le riforme istituzionali, sostenuto da un ampio schieramento parlamentare. Mai insediato concretamente, viene incaricato di formarlo Antonio Maccanico il 1 febbraio 1996, che rinuncia il 14 dello stesso mese dopo aver verificato l’impossibilità di portare a termine il tentativo con successo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Adnkronos) –ISTITUZIONALE – Presieduto da una alta personalità istituzionale (ad esempio ex Capi dello Stato, presidenti o ex di una delle due Camere o della Corte costituzionale), chiamato a gestire una fase di transizione, con l’obiettivo di realizzare le riforme istituzionali, sostenuto da un ampio schieramento parlamentare. Mai insediato concretamente, viene incaricato di formarlo Antonio Maccanico il 1 febbraio 1996, che rinuncia il 14 dello stesso mese dopo aver verificato l’impossibilità di portare a termine il tentativo con successo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Governo: balneare, tecnico, di larga coalizione, le formule per uscire dalla crisi senza elezioni (4)... - TV7Benevento : Governo: balneare, tecnico, di larga coalizione, le formule per uscire dalla crisi senza elezioni (2)... - TV7Benevento : Governo: balneare, tecnico, di larga coalizione, le formule per uscire dalla crisi senza elezioni... - chiaraped : @Musso___ Che poi Musso un governo balneare è per forza anche del Quirinale. Ma Mattarella si è convinto che non re… - debufred : @MediasetTgcom24 È una bugia. Comunque #Cassese già ascoltatissimo consigliere del PDR lo ha confermato: prima dell… -