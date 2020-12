Governo: balneare, tecnico, di larga coalizione, le formule per uscire dalla crisi senza elezioni (2) (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Adnkronos) – Governo balneare – I governi guidati a inizio legislatura da Giovanni Leone. Il primo, in carica dal 21 giugno a 5 novembre 1963, precede gli esecutivi di centrosinistra presieduti da Aldo Moro. Il secondo, in carica dal 24 giugno al 19 novembre 1968, segna il passaggio dalla fine del centrosinistra alla stagione dei governi presieduti da Mariano Rumor. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Adnkronos) –– I governi guidati a inizio legislatura da Giovanni Leone. Il primo, in carica dal 21 giugno a 5 novembre 1963, precede gli esecutivi di centrosinistra presieduti da Aldo Moro. Il secondo, in carica dal 24 giugno al 19 novembre 1968, segna il passaggiofine del centrosinistra alla stagione dei governi presieduti da Mariano Rumor. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

