Gli uomini più spendaccioni dello zodiaco | ecco quali sono

Leggi su giornal

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Non tutti riescono ad essere abili risparmiatori probabilmente perchè molti non vogliono esserlo affatto: il denaro viene visto in maniera molto diversa da persona a persona, sebbene resti una priorità per tutti, senza distinzione. Per alcuni il denaro è il fine ultimo dell’esistenza e fa sentire realizzati, per altri è solo uno strumento per arrivare alla felicità. Oggi prendiamo in esame gliche hanno le “mani bucate”. Bilancia Nonostante siano molto equilibrati ed attenti a diversi aspetti della loro vita, ma la gestione delle finanze non rientra tra le lorotà peculiari, non perchè non riescano a gestirle, quanto per semplice volontà: spendono molto a cuor leggero anche quanto guadagnato duramente anche se in più di un casoi primi a pentirsene. Ariete Secondo molti i ...