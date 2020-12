Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice sportivo: assenze pesantissime per Juve e Milan, out in 6 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sono stati resi noti gli squalificati in Serie A dopo la 14esima giornata del massimo torneo italiano. Non sono mancate le sorprese, in particolar modo tonfo interno della Juventus che ha perso con il risultato di 0-3 contro la Fiorentina. Vittoria all’ultimo respiro del Milan che ha superato con il risultato di 3-2 la Lazio, colpo grosso dell’Inter che ha avuto la meglio dell’Hellas Verona. Pareggio per il Napoli contro il Torino, rimonta del Bologna che ha fermato sul 2-2 l’Atalanta. Blitz del Sassuolo contro la Sampdoria, nella zona salvezza ok Benevento e Udinese. Juventus, Nedved ancora nervoso. S’infuria per un altro rigore: “mai vista una roba del genere” Gli squalificati di Serie A, le decisioni del giudice ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sono stati resi noti gliinA dopo la 14esima giornata del massimo torneo italiano. Non sono mancate le sorprese, in particolar modo tonfo interno dellantus che ha perso con il risultato di 0-3 contro la Fiorentina. Vittoria all’ultimo respiro delche ha superato con il risultato di 3-2 la Lazio, colpo grosso dell’Inter che ha avuto la meglio dell’Hellas Verona. Pareggio per il Napoli contro il Torino, rimonta del Bologna che ha fermato sul 2-2 l’Atalanta. Blitz del Sassuolo contro la Sampdoria, nella zona salvezza ok Benevento e Udinese.ntus, Nedved ancora nervoso. S’infuria per un altro rigore: “mai vista una roba del genere” GlidiA, ledel...

Giudice Sportivo: Theo Hernandez squalificato per una giornata

Come reso noto nel comunicato del Giudice Sportivo, Theo Hernandez, alla quinta sanzione disciplinare, è stato squalificato per una giornata. Il laterale francese salterà la sfida del 3 gennaio contro ...

