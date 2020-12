Giulia De Lellis ‘ufficializza’ il suo nuovo amore | web spiazzato – VIDEO

ASVPCLAUDIA : Che invidia giulia de lellis CHE INVIDIA - Mattiatamburo : RT @Mattiabuonocore: BOOM! #Giortì: il docureality con Gemma Galgani e Giulia De Lellis da oggi in esclusiva su Mediaset Play e Witty TV ht… - Mattiatamburo : RT @zazoomblog: Giortì è il docureality con Gemma Galgani e Giulia De Lellis: tutto quello che c’è da sapere - #Giortì #docureality #Gemma… - MediasetTgcom24 : Giulia De Lellis e Carlo Beretta, prima foto social insieme a Natale #giuliadelellis - zazoomblog : Giortì è il docureality con Gemma Galgani e Giulia De Lellis: tutto quello che c’è da sapere - #Giortì… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

Natale in famiglia per Giulia De Lellis che prima di partire per Roma ha festeggiato con la famiglia del neofidanzato Carlo Gussalli Beretta. Lei ha ufficializzato il legame postando l’ingresso in una ...Giortì è il nuovo docureality con Gemma Galgani e Giulia De Lellis: tutto quello che vedremo e tutte le novità ...