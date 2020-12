Giulia De Lellis, la prima cena natalizia a casa Beretta (FOTO) (Di giovedì 24 dicembre 2020) La De Lellis in casa Beretta Non è più un segreto che la celebre influencer Giulia De Lellis stia insieme a Carlo Beretta, erede dell’omonima azienda di famiglia produttrice di armi. Proprio ieri sera c’è stata la prima cena natalizia con la famiglia di lui. LE POLEMICHE SULLA LORO LOVE STORY La loro relazione ha fatto molto scandalo in quanto l’erede dell’omonima storica azienda di armi, è stato anche un amico di Andrea Damante, ex fidanzato di Giulia De Lellis. Difatti pare che Giulia e Carlo si siano conosciuti proprio durante quest’estate, nel mentre che lei e Damante cercavano di ricucire la loro relazione. Ad un tratto, proprio per questo motivo, alcuni dei suoi fan sono ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) La DeinNon è più un segreto che la celebre influencerDestia insieme a Carlo, erede dell’omonima azienda di famiglia produttrice di armi. Proprio ieri sera c’è stata lacon la famiglia di lui. LE POLEMICHE SULLA LORO LOVE STORY La loro relazione ha fatto molto scandalo in quanto l’erede dell’omonima storica azienda di armi, è stato anche un amico di Andrea Damante, ex fidanzato diDe. Difatti pare chee Carlo si siano conosciuti proprio durante quest’estate, nel mentre che lei e Damante cercavano di ricucire la loro relazione. Ad un tratto, proprio per questo motivo, alcuni dei suoi fan sono ...

blogtivvu : Giulia De Lellis debutta nell’album di Carlo Beretta: Natale con la sua famiglia – FOTO - 3107_nina : @Dany16San @sbetz10 Ma di quante persone è congiunta Giulia de Lellis che parte il 23 con i cenoni??? - zazoomblog : BOOM! Giortì: il docureality con Gemma Galgani e Giulia De Lellis da oggi in esclusiva su Mediaset Play e Witty TV… - Luca_zone : RT @davidemaggio: BOOM! #Giortì: il docureality con Gemma Galgani e Giulia De Lellis da oggi in esclusiva su Mediaset Play e Witty TV http… - davidemaggio : BOOM! #Giortì: il docureality con Gemma Galgani e Giulia De Lellis da oggi in esclusiva su Mediaset Play e Witty TV -