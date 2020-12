Giulia De Lellis e Carlo Beretta, gli scatti romantici della coppia (FOTO) (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le prime FOTO insieme La celebre influencer Giulia De Lellis sta pubblicando su Instagram degli scatti richiesti dai fan. Tra i tanti, anche quelli insieme al fidanzato Carlo. Proprio ieri sera, 23 dicembre, Giulia De Lellis ha partecipato alla cena di Natale anticipata in casa Beretta. Pare che mamma Umberta Gnutti Beretta, abbia ben accolto la nuora, tanto da postare tra le sue Instagram stories una FOTO che ritrae la giovane coppietta insieme. Leggi anche Giulia De Lellis, la prima cena natalizia a casa Beretta (FOTO) “POST A PIC OF…” In queste ultime ore molti influencers stanno pubblicando nelle proprie Instagram stories la question box con ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le primeinsieme La celebre influencerDesta pubblicando su Instagram deglirichiesti dai fan. Tra i tanti, anche quelli insieme al fidanzato. Proprio ieri sera, 23 dicembre,Deha partecipato alla cena di Natale anticipata in casa. Pare che mamma Umberta Gnutti, abbia ben accolto la nuora, tanto da postare tra le sue Instagram stories unache ritrae la giovane coppietta insieme. Leggi ancheDe, la prima cena natalizia a casa) “POST A PIC OF…” In queste ultime ore molti influencers stanno pubblicando nelle proprie Instagram stories la question box con ...

