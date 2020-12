Giulia De Lellis | cena elegante a casa Beretta | ingresso ufficiale! – FOTO

Leggi su bloglive

(Di giovedì 24 dicembre 2020)Deha ritrovato l’amore tra le braccia di. Arrivano le presentazioni ufficiali in famiglia, un Natale davvero speciale per l’influencer. Ormai non si fa altro che parlare… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.