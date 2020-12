Giulia De Lellis cena di Natale in anticipo a casa Beretta

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 24 dicembre 2020)Deconferma sui social il fidanzamento, a questo punto ufficiale, con Carlo. L’influencer ha condiviso in più occasioni i suoi momenti d’amore con il noto rampollo, meno social Carlo che invece preferisce mantenere un basso profilo. La coppia a quanto pare va d’amore e d’accordo e i dissapori che la Deha avuto con l’ex Andrea Damante prima di chiudere la loro storia per la seconda volta sembrano ormai lontani. Alla vigilia die in rispetto delle normative emanata dal Governo con l’ultimo decreto legge che detta le regole per trascorre le festività in famiglia in numero ridotto,e Carlo hanno anticipato ladi. L’influencer ha infatti re-postato ...