Giudice sportivo, gli squalificati dopo la 14ª giornata di campionato (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Giudice sportivo della Serie A ha diffuso le decisioni prese in seguito allo svolgimento della quattordicesima giornata Il Giudice sportivo ha diramato il comunicato con le decisioni in merito alla 14esima giornata di Serie A. Sono 6 gli squalificati in vista del prossimo turno di campionato. Una giornata a Keita Balde e Juan Cuadrado dopo le espulsioni rimediate contro Sassuolo e Fiorentina e stop anche per Cristiano Biraghi, Theo Hernandez, Rodrigo Becao e Claudio Terzi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ildella Serie A ha diffuso le decisioni prese in seguito allo svolgimento della quattordicesimaIlha diramato il comunicato con le decisioni in merito alla 14esimadi Serie A. Sono 6 gliin vista del prossimo turno di. Unaa Keita Balde e Juan Cuadradole espulsioni rimediate contro Sassuolo e Fiorentina e stop anche per Cristiano Biraghi, Theo Hernandez, Rodrigo Becao e Claudio Terzi. Leggi su Calcionews24.com

