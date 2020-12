Giovanni Allevi tra paranoie, pandemia e artisti di strada: 'Solo la musica mi fa respirare' (Di giovedì 24 dicembre 2020) 'Allevi in The Jungle, in onda su RaiPlay, è una docuserie, un progetto sperimentale, quasi un esperimento di antropologia sociale dove il conduttore - io, persona estremamente timida e poco incline ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 dicembre 2020) 'in The Jungle, in onda su RaiPlay, è una docuserie, un progetto sperimentale, quasi un esperimento di antropologia sociale dove il conduttore - io, persona estremamente timida e poco incline ...

TuttoQuaNews : RT @leggoit: Giovanni Allevi tra paranoie, pandemia e artisti di strada: «Solo la musica mi fa respirare» - leggoit : Giovanni Allevi tra paranoie, pandemia e artisti di strada: «Solo la musica mi fa respirare» - _PuntoZip_ : RAI3: Massimo Ranieri “Qui e adesso”, il 25 dicembre in prima serata con Renato Zero, Giovanni Allevi, Al Bano, Roc… - CeccarelliL_ : RAI3: Massimo Ranieri “Qui e adesso”, il 25 dicembre in prima serata con Renato Zero, Giovanni Allevi, Al Bano, Roc… - IOdonna : Giovanni Allevi protagonista su RaiPlay: «La vera creatività e ribellione nascono dalla strada» -