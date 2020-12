Gianluca Vacchi presenta Blu Jerusalema e rivela | “Verrà operata”

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo averto la dolce attesa, e in un momento successivo la nascita, sui social di sua figlia,hato ufficialmente Blu. Intervistato dal magazine spagnolo Hola, a cui ha anche concesso la pubblicazione dei primi scatti della piccola,ha parlato del suo status di papà, di come l’arrivo di Blu lo ha cambiato in meglio, ma soprattutto di come insieme alla compagna sta vivendo questo momento. La copertina di Hola è stata condivisa dasul suo seguitissimo account Instagram, e così gli scatti dedicati al momento di festa. L’imprenditore, amato soprattutto per i suoi pittoreschi balletti, ha colto l’occasione per rendere noto che la bambina è nata con una malformazione al palato detta palatoschisi e che appena ...