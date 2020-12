Giallo di Sollicciano: Elona si avvale della facoltà di non rispondere (Di giovedì 24 dicembre 2020) All’interrogatorio dell’udienza di convalida del fermo, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Così ha reagito Elona Kalesha, 36 anni, albanese, all’accusa del duplice omicidio della coppia Shpetim e Teuta Pasho. La donna è accusata di aver ucciso, smembrato e occultato i cadaveri dei due coniugi, ritrovati a pezzi in quattro valigie in un terreno adiacente al carcere fiorentino di Sollicciano. I fatti risalgono al 2 novembre del 2015. I coniugi erano andati a casa di Elona per preparare una torta: dovevano celebrare il ritorno a casa del figlio, che quel giorno sarebbe uscito dal carcere. Ma dei due si erano perse le tracce. Il gip, Angelo Antonio Pezzuti, si pronuncerà a breve sulla decisione anche in merito all’eventuale applicazione di una misura ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) All’interrogatorio dell’udienza di convalida del fermo, si è avvalsadi non. Così ha reagitoKalesha, 36 anni, albanese, all’accusa del duplice omicidiocoppia Shpetim e Teuta Pasho. La donna è accusata di aver ucciso, smembrato e occultato i cadaveri dei due coniugi, ritrovati a pezzi in quattro valigie in un terreno adiacente al carcere fiorentino di. I fatti risalgono al 2 novembre del 2015. I coniugi erano andati a casa diper preparare una torta: dovevano celebrare il ritorno a casa del figlio, che quel giorno sarebbe uscito dal carcere. Ma dei due si erano perse le tracce. Il gip, Angelo Antonio Pezzuti, si pronuncerà a breve sulla decisione anche in merito all’eventuale applicazione di una misura ...

