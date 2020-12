Giallo a Roma: non dà sue notizie, pensionato di 62 anni trovato morto in casa (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nel pomeriggio di ieri un uomo di 62 anni è stato rivenuto morto nel suo appartamento con accanto una pistola ad aria compressa. I Carabinieri della stazione di Porta Portese hanno rivenuto così il pensionato deceduto, essendo stati messi in allerta dal cognato. Non si avevano notizie dell’uomo dal 21 dicembre e a far partire le ricerche sono stati proprio i familiari. Leggi anche: Roma, 56 auto danneggiate a Colli Albani e statua rovinata col machete a Monteverde: lo straniero sarà espulso In zona Marconi, ieri, sono arrivati anche il 118 ed i vigili del fuoco. I Carabinieri segnalano che la porta era chiusa dall’interno e che sul corpo non ci sono segni di violenza. Ancora da chiarire il perché della pistola, al momento infatti le ipotesi più probabili sono quelle di un suicidio o di un malore, ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nel pomeriggio di ieri un uomo di 62è stato rivenutonel suo appartamento con accanto una pistola ad aria compressa. I Carabinieri della stazione di Porta Portese hanno rivenuto così ildeceduto, essendo stati messi in allerta dal cognato. Non si avevanodell’uomo dal 21 dicembre e a far partire le ricerche sono stati proprio i familiari. Leggi anche:, 56 auto danneggiate a Colli Albani e statua rovinata col machete a Monteverde: lo straniero sarà espulso In zona Marconi, ieri, sono arrivati anche il 118 ed i vigili del fuoco. I Carabinieri segnalano che la porta era chiusa dall’interno e che sul corpo non ci sono segni di violenza. Ancora da chiarire il perché della pistola, al momento infatti le ipotesi più probabili sono quelle di un suicidio o di un malore, ma ...

