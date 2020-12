GF Vip, salta il messaggio di Natalia Paragoni per Zelletta, “Non ho parole” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Natalia Paragoni commenta sul suo profilo Instagram il comportamento della produzione GF Vip. L’influecer parrebbe non aver per niente gradito il favoritismo per alcuni concorrenti e secondo il web sarebbe furiosa con il GF Vip. Ecco cosa ha scatenato l’ira della fidanzata di Andrea Zelletta. Dalle anticipazioni della 28esima puntata del Gf Vip, svelate da Alfonso L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 24 dicembre 2020)commenta sul suo profilo Instagram il comportamento della produzione GF Vip. L’influecer parrebbe non aver per niente gradito il favoritismo per alcuni concorrenti e secondo il web sarebbe furiosa con il GF Vip. Ecco cosa ha scatenato l’ira della fidanzata di Andrea. Dalle anticipazioni della 28esima puntata del Gf Vip, svelate da Alfonso L'articolo proviene da Leggilo.org.

FeliceSalvati2 : Programmazione GF VIP Lunedi 28 dicembre GIOVEDÌ 31 dicembre puntata speciale Poi salta la puntata di lunedì 4 g… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, salta il videomessaggio di Natalia Paragoni per Andrea Zelletta, 'Non ho parole' - zazoomblog : Grande Fratello Vip salta la puntata di Natale. La conferma di Signorini: Non andiamo in onda - #Grande #Fratello… - zazoomblog : Grande Fratello Vip salta la puntata di Natale. La conferma di Signorini: Non andiamo in onda - #Grande #Fratello… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, salta la puntata di Natale. La conferma di Signorini: «Non andiamo in onda» -

Ultime Notizie dalla rete : Vip salta Gf Vip: «Salta la puntata del 25 dicembre». Ecco cosa sta succedendo Il Mattino Caos al Grande Fratello Vip per una teglia da cucina: “Psicopatica” “La uccido, non me ne frega un caz*o”

Anche sotto Natale, le liti non sembrano placarsi all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip”. Sono volate parole grosse tra ... Non me ne frega un ca**o, non me ne frega un ca**o. Le sarei ...

Briatore: ritorno di fiamma con la Gregoraci e fattura al GF Vip, parla Flavio

Il manager, in una lunga intervista, ha spiegato in che rapporti è oggi con l'ex moglie spendendo parole al miele ...

Anche sotto Natale, le liti non sembrano placarsi all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip”. Sono volate parole grosse tra ... Non me ne frega un ca**o, non me ne frega un ca**o. Le sarei ...Il manager, in una lunga intervista, ha spiegato in che rapporti è oggi con l'ex moglie spendendo parole al miele ...