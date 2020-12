GF Vip, il regalo speciale di Tommaso Zorzi per il compleanno di Stefania Orlando (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il 23 dicembre Stefania Orlando ha compiuto 54 anni, festeggiandoli nella casa del Grande Fratello Vip: ma la showgirl e presentatrice tv ha ricevuto anche un bellissimo regalo di compleanno da parte del suo coinquilino preferito, ovvero Tommaso Zorzi. Ma cosa le avrà mai regalato di tanto speciale? LEGGI ANCHE: — Stefania Orlando lo ha fatto durante il suo compleanno: è scappata in stanza per…Il gesto che ha stupito tutti Tommaso Zorzi ha fatto un inaspettato regalo di compleanno a Stefania Orlando, facendo impazzire i telespettatori. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ... Leggi su funweek (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il 23 dicembreha compiuto 54 anni, festeggiandoli nella casa del Grande Fratello Vip: ma la showgirl e presentatrice tv ha ricevuto anche un bellissimodida parte del suo coinquilino preferito, ovvero. Ma cosa le avrà mai regalato di tanto? LEGGI ANCHE: —lo ha fatto durante il suo: è scappata in stanza per…Il gesto che ha stupito tuttiha fatto un inaspettatodi, facendo impazzire i telespettatori. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ...

