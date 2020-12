GF Vip | Dayane al vetriolo sulla coppia Giulia-Pierpaolo | «Di nuovo gli amici speciali? Che noia! Questa è una presa in giro»

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 24 dicembre 2020)Mello (Us Endemol Shine) Al Grande Fratello Vip 5 sta nascendo qualcosa traSalemi ePretelli? Non è sicuramente di questo pensiero l’annoiataMello. Nelle scorse ore, la modella brasiliana ha infatti espresso tutto il suo dissenso nei confronti della nuova “coppietta” felice, ammettendo di stare assistendo ad un bruttissimo “remake” dell’zia speciale già vissuta dall’ex velino con Elisabetta Gregoraci. A detta dii due vip stanno infatti prendendo ini telespettatori. “Dai inizia con l’zia colorita, di? CheAllora perché lei non ha trovato in una ragazza un’amica speciale come ho trovato in Adua, come ...