Gf Vip: Alfonso Signorini smaschera Andrea Zelletta, “Sei fidanzato” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Gf Vip: Alfonso Signorini durante la diretta di Casa Chi, ha rivelato alcune dichiarazione shock di un concorrente fidanzato, “Ma quale fidanzata? Preferisco il Grande Fratello”, scopriamo chi è e di cosa si tratta. Alfonso Signorini, durante la diretta streaming di Casa Chi, ha lanciato uno scoop su un concorrente all’interno della casa del Gf L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Gf Vip:durante la diretta di Casa Chi, ha rivelato alcune dichiarazione shock di un concorrente, “Ma quale fidanzata? Preferisco il Grande Fratello”, scopriamo chi è e di cosa si tratta., durante la diretta streaming di Casa Chi, ha lanciato uno scoop su un concorrente all’interno della casa del Gf L'articolo proviene da Leggilo.org.

Frances67629637 : #rosmello Guarda 'GF VIP Party, Alfonso Signorini parla della crisi tra Rosalinda e il fidanzato' su Mediaset Play… - perepequa1 : Indovina il vip da questa frase #1 #GFVIP “no parchè Alfonso io le voglio bane” - SaCe86 : Alfonso Signorini: nuovi concorrenti in arrivo al #GFVip - trashqu62746915 : comunque Regia pessima, Conduttore Alfonso Signorini pessimo, opinionisti non meritano nemmeno di essere menzionati… - voidxemzi : secondo me quando andrò al grande fratello VIP alfonso tirerà fuori la storia del “pupo infatti chi se lo incula pupo” per farci litigare -