'Gf Vip 5', amicizia al capolinea tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: "Prendiamoci del tempo, ognuna faccia il suo percorso" (Di giovedì 24 dicembre 2020) L'amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si è incrinata senza possibilità di ritorno. È quello che l'attrice siciliana e la modella brasiliana hanno compreso nella loro discussione di questo pomeriggio, nella Casa del Gf Vip 5. Dopo essersi ignorate in questi giorni, subito dopo pranzo, Rosalinda si è isolata in sala insieme alla sua amica per tentare di appianare le loro divergenze, ma ha trovato un vero e proprio muro (video QUI): Prendiamoci del tempo, tu conosci altre persone ed io pure, voglio che tu sei felice ma io ho bisogno di altri stimoli. Sorpresa dalle sue parole così fredde e distanti, Rosalinda ha tentato di farle capire il suo malumore: Lo so ti capisco. Ma vorrei dirti che io sto male perché a volte sei molto ...

