Gerry Scotti tradisce Mediaset: ecco dove andrà (Di giovedì 24 dicembre 2020) Gerry Scotti dopo decenni di fedeltà starebbe per tradire chi gli è stato sempre accanto, da quando non era nessuno. Gerry Scotti (Instagram)LEGGI ANCHE -> Dopo il Covid mio figlio mi ha fatto un regalo Gerry Scotti ultimamente sta facendo molto parlare di se. Il conduttore ha da poco vinto la sua battaglia con il virus e finalmente piano piano sta tornando ad allietarci con la sua presenza negli show più amati, di cui lui è conduttore. La convalescenza è stata dura ma grazie all’aiuto dei dottori e alle preghiere del figlio è riuscito a superare questo periodo difficile e finalmente è tornato alla vita di tutti i giorni. Tornato alla conduzione di “Caduta libera” abbiamo scoperto anche un altro aneddoto interessante che lo riguarda. Gerry ci ha ... Leggi su kronic (Di giovedì 24 dicembre 2020)dopo decenni di fedeltà starebbe per tradire chi gli è stato sempre accanto, da quando non era nessuno.(Instagram)LEGGI ANCHE -> Dopo il Covid mio figlio mi ha fatto un regaloultimamente sta facendo molto parlare di se. Il conduttore ha da poco vinto la sua battaglia con il virus e finalmente piano piano sta tornando ad allietarci con la sua presenza negli show più amati, di cui lui è conduttore. La convalescenza è stata dura ma grazie all’aiuto dei dottori e alle preghiere del figlio è riuscito a superare questo periodo difficile e finalmente è tornato alla vita di tutti i giorni. Tornato alla conduzione di “Caduta libera” abbiamo scoperto anche un altro aneddoto interessante che lo riguarda.ci ha ...

LegaSalvini : GERRY SCOTTI: 'LA GENTE NON ARRIVA A FINE MESE E LORO PARLANO DI RIMPASTI, DISARMANTE' - LegaSalvini : GERRY SCOTTI CONTRO IL GOVERNO: 'LA GENTE NON ARRIVA A FINE MESE E LORO PARLANO DI RIMPASTI, DISARMANTE' - Ambroeus_ : Qual è il vostro film di Natale preferito? E perché proprio 'Il mio amico Babbo Natale' con Gerry Scotti e Lino Ban… - springartss : @seonghflower *insert meme di gerry scotti mio dio ma parla di me* - xitsfraaa : @disvstro io vedendo alcune facce ???? c’è uno che sembra gerry scotti giuro -