Georgina Rodriguez abbandona gli abiti sexy per vestirsi da… elfo natalizio (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Natale si avvicina sempre di più e non c'è dubbio che per Georgina Rodríguez la cosa più importante sia la sua famiglia. Ed è proprio così: la fidanzata di Cristiano Ronaldo ha deciso di mettere da parte abiti costosi e sexy per indossare un vestito da elfo.caption id="attachment 107633" align="alignnone" width="976" AS (The Grosby Group)/captionLa bellissima modella è stata paparazzata mentre lasciava la scuola di Cristiano Jr., dopo aver assistito alla festa di Natale del figlio del calciatore. Le immagini dei paparazzi mostrano Georgina mentre indossa pantaloni verdi in combinazione con una camicia a righe e un gilet rosso, e poi naturalmente il classico cappello da elfo e i caratteristici stivali a punta. La compagna di Ronaldo ha sempre indossato mascherine per il viso e ... Leggi su golssip (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Natale si avvicina sempre di più e non c'è dubbio che perRodríguez la cosa più importante sia la sua famiglia. Ed è proprio così: la fidanzata di Cristiano Ronaldo ha deciso di mettere da partecostosi eper indossare un vestito da.caption id="attachment 107633" align="alignnone" width="976" AS (The Grosby Group)/captionLa bellissima modella è stata paparazzata mentre lasciava la scuola di Cristiano Jr., dopo aver assistito alla festa di Natale del figlio del calciatore. Le immagini dei paparazzi mostranomentre indossa pantaloni verdi in combinazione con una camicia a righe e un gilet rosso, e poi naturalmente il classico cappello dae i caratteristici stivali a punta. La compagna di Ronaldo ha sempre indossato mascherine per il viso e ...

