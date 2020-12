(Di giovedì 24 dicembre 2020)racconta la vita domestica con due bambini di tre anni confessando di essere uscito indenne dallacon... l'aiuto dell'ha ammesso di essere stato costretto a ricorrere all'per superare indenne labloccato ainsieme ai suoidi tre anni. In un'intervista conStephanopoulos trasmessa durante Good Morning America, il divo cinquantanovenne ha svelato i segreti della suadomestica a Los Angeles con la famiglia confessando scherzosamente: "Per la maggior parte del tempo ho bevuto. Questo mi ha aiutato a superare quei momenti." Il divo ha poi aggiunto che la parte più difficile è stata "non poter ...

NetflixIT : Il destino di un gruppo di astronauti dipende da uno scienziato solitario, in una Terra alle prese con una misterio… - chetempochefa : 'La generazione prima della mia è la generazione del fascismo. Ci sono migliaia di vittime. Ora quello che dobbiamo… - chetempochefa : 'C'è bisogno di parlare dei diritti più che mai. Perché se perdiamo i nostri perdiamo la direzione giusta.' Georg… - clikservernet : George Clooney ha superato la quarantena a casa coi gemelli “grazie all’alcool” - Noovyis : (George Clooney ha superato la quarantena a casa coi gemelli 'grazie all'alcool') Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : George Clooney

Le migliori serie del 2020 scelte da Hot Corn da Normal People a Perry Mason, da We Are Who We Are a The Crown e The Mandalorian ...Quanti di voi ricordano che grande anno di cinema ha iniziato questo millennio? Il 2000 ha regalato al pubblico cinematografico una serie di titoli di valore indiscutibile, provenienti da tutto il mon ...