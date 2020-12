Gennaro Gattuso: “Sono malato, ho la miastenia. Solo un pazzo come me può stare in piedi” (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Soffro di una malattia autoimmune, la miastenia. È da un mese che girano voci che muoio, ma tranquilli, non muoio”. Così Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, alla fine del match col Torino. “Vedere doppio è una grossa difficoltà e non è l’unico problema, anche stanchezza, è da un mese non Sono me stesso. Credo che i ragazzi abbiano sofferto anche di questo”, le parole dell’ex calciatore ai microfoni di Sky. “I ragazzi mi Sono stati vicini, ma Sono stato male, ho fatto tanta fatica – ha aggiunto – perché il problema non è Solo vedere doppio, Solo un pazzo come me può stare in piedi. Perché non è facile vedere doppio ventiquattro ore al giorno. Bisogna accettarlo e cede di peggio nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Soffro di una malattia autoimmune, la. È da un mese che girano voci che muoio, ma tranquilli, non muoio”. Così, tecnico del Napoli, alla fine del match col Torino. “Vedere doppio è una grossa difficoltà e non è l’unico problema, anche stanchezza, è da un mese nonme stesso. Credo che i ragazzi abbiano sofferto anche di questo”, le parole dell’ex calciatore ai microfoni di Sky. “I ragazzi mistati vicini, mastato male, ho fatto tanta fatica – ha aggiunto – perché il problema non èvedere doppio,unme puòin. Perché non è facile vedere doppio ventiquattro ore al giorno. Bisogna accettarlo e cede di peggio nella ...

RealPiccinini : Ammiro Gennaro Gattuso come uomo e come allenatore. Da stasera ancora di più. Se ci fossero più persone come lui il… - chetempochefa : Voglio fare un appello a tutti i ragazzini che non si vedono belli allo specchio: la vita è bella e bisogna affront… - infoitsport : Gennaro Gattuso, il dramma della miastenia: 'Non sono più lo stesso, ma non morirò' - virgini22338959 : RT @RealPiccinini: Ammiro Gennaro Gattuso come uomo e come allenatore. Da stasera ancora di più. Se ci fossero più persone come lui il mond… - DOcastaldo : RT @RealPiccinini: Ammiro Gennaro Gattuso come uomo e come allenatore. Da stasera ancora di più. Se ci fossero più persone come lui il mond… -