Genitori separati e Natale in zona rossa: cosa potete (e non potete) fare (Di giovedì 24 dicembre 2020) La maggior parte dei provvedimenti di separazione/divorzio disciplinano i tempi duranti i quali i figli debbano stare con la mamma e con il papà nel periodo natalizio. Per esempio, possono prevedere la Vigilia con la mamma e il Natale con il papà, un anno, e viceversa l'anno successivo. Oppure periodi anche più lunghi, come la settimana di Natale con uno e la prima settimana di gennaio con l'altro. Ma al di là della "ripartizione" dei tempi, per questo singolarissimo Natale 2020 come potranno organizzarsi mamma e papà separati? In generale, il lockdown natalizio, che colora di rosso quasi tutta l'Italia, non impedirà ai Genitori separati/divorziati di trascorrere i giorni festivi con i figli minorenni con i quali non convivano abitualmente. Infatti, i limiti posti agli spostamenti ...

