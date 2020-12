Gallipoli, camion dei rifiuti finisce in mare | video (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un camion dei rifiuti è caduto in mare a Gallipoli e l'autista, per cercare di evitare l'inevitabile, è finito in acqua. Il mezzo si trovava sulla banchina nel seno del Canneto, nei pressi del centro storico. L'autista era sceso per raccogliere dei rifiuti quando si è accorto che il suo camion stava finendo in acqua. Rapidamente ha provato a risalire per fermarlo, invano: sono caduti in mare entrambi. Alcuni pescatori hanno aiutato l'uomo a tornare sulla terraferma, mentre il camion è stato recuperato in un secondo momento. Guarda tutti i video video Car rifiuti None incendio rifiuti mortara None video rifiuti Roma cassonetti ... Leggi su panorama (Di giovedì 24 dicembre 2020) Undeiè caduto ine l'autista, per cercare di evitare l'inevitabile, è finito in acqua. Il mezzo si trovava sulla banchina nel seno del Canneto, nei pressi del centro storico. L'autista era sceso per raccogliere deiquando si è accorto che il suostava finendo in acqua. Rapidamente ha provato a risalire per fermarlo, invano: sono caduti inentrambi. Alcuni pescatori hanno aiutato l'uomo a tornare sulla terraferma, mentre ilè stato recuperato in un secondo momento. Guarda tutti iCarNone incendiomortara NoneRoma cassonetti ...

Si era fermato proprio lungo la banchina che costeggia il mare, a Gallipoli, precisamente nel seno del Canneto a due passi dal centro storico. Ma probabilmente una dimenticanza - il non aver inserito il freno a mano - ha causato l'incidente.

